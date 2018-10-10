Под Липецком в столкновении «Зила» и иномарки пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-10T08:56:23+03:00

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Серьезная авария произошла минувшей ночью, 9 октября, в городе Елец Липецкой области. Там на перекрестке улиц 9 декабря и 4й переулок Коммунаров столкнулись грузовик и легковушка.

Сообщение о ДТП поступило дежурному МЧС в 0.20. На место происшествия выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №10. По данным пресс-службы ведомства, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и влетел в стоящий грузовой автомобиль «Зил».

В этой аварии пострадал один человек. Спасатели передали пострадавшего подоспевшей на место бригаде «Скорой», участник ДТП с различными травмами и увезли в ближайшую больницу.