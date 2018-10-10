2018-10-10T09:26:01+03:00
Общество

Липчане могут сообщать о сбоях с отоплением в департамент ЖКХ

Тепло в квартиры начнут подавать в эту среду
Лия МУРАДЬЯН
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На отсутствие тепла можно пожаловаться в департамент ЖКХНа отсутствие тепла можно пожаловаться в департамент ЖКХ
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В эти дни, с 10 по 13 октября, в Липецке будут подавать отопление. Если с подачей тепла возникнут проблемы, об этом можно сообщить на телефон департамента ЖКХ 522-639. Как уточнили в пресс-службе департамента, при обращении по телефону нужно объяснить суть проблемы и оставить контактные данные.

Кроме этого, если во время запуска теплосетей возникнут прорывы на магистральных трубах, об этом нужно сообщать в ресурсоснабжающую организацию по другим телефонам: 30-66-66 – «Квадра» - «Липецкая генерация» и 075, 23-60-75 –АО «ЛГЭК».

Узнать более подробно об аварийно-диспетчерских службах, а также выяснить, к какой управляющей компании относится тот или иной дом можно на официальном сайте департамента ЖКЖ. Аналогичная информация есть в квитанциях и на стендах многоквартирных домов.

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