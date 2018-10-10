В Липецке за день на пешеходных переходах сбили двоих школьников

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-10T09:41:32+03:00

За сутки на дорогах области в 4 ДТП пострадали 3 человека и один погиб

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В минувший вторник, 9 октября, в Липецке произошли сразу две аварии с участием маленьких пешеходов. Первое ДТП случилось в 15.05 на проспекте Мира. Там 34-летняя женщина на «Хонде» не заметила на дороге 11-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе. К счастью, обошлось без тяжелых увечий, мальчику оказали помощь и отправили домой.

Чуть позже, в 18.40, уже на площади Мира еще одного ребенка на дороге не заметил 30-летний водитель «ВАЗ-2112». ДТП случилось также на пешеходном переходе причем со светофором. И в этой аварии тоже пострадал 11-летний мальчик. Как и в первом случае до госпитализации дело не дошло.

Трагическая авария случилась в Измалковском районе, в селе Денисово. Там на территории складского ангара предприятия около 16.00 сбили женщину. По предварительным данным автоинспекторов, водитель погрузчика, двигаясь задним ходом, наехал на 60-летнюю сотрудницу. Женщина скончалась до приезда «Скорой».

По данным пресс-службы ГИБДД, всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека получили травмы и один погиб. Аварий без пострадавших было 36.