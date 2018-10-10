2018-10-10T10:49:24+03:00
Общество

В Липецке начали подавать тепло в дома

Сначала отопление появится в учреждениях социальной культуры, а после - в жилых домах
Юлия КЛЮЕВА
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Скоро в домах липчан снова станет теплоСкоро в домах липчан снова станет теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 10 октября, в Липецке начали подавать тепло в дома. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Иванов. Сначала отопление появится в учреждениях социальной сферы. Об этом сообщили в Липецком филиале "Квадры". В жилые дома тепло будут подавать поочередно, согласно утвержденным графикам. Напомним, в многоквартирных домах должно потеплеть в течение 3 дней.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, энергетики выполнили капитальные и текущие ремонты оборудования и тепловых сетей. Стоимость работ - более 400 миллионов рублей. Уточним, что появление тепла у липчан также зависит от оперативности действий сотрудников управляющих компаний. Ведь именно они подключают к системе теплоснабжения дома.

Кстати, о сбоях в подаче отопления липчане могут сообщить в департамент ЖКХ по телефону 522-639.

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