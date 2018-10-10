2018-10-10T10:55:09+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки

По итогам 9 месяцев 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал ипотечных кредитов на цели рефинансирования на сумму 2,4 млрд рублей, втрое превысив показатели за аналогичный период прошлого года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ отменил условие предоставления клиентом нового отчета об оценке при рефинансировании ипотечного кредита – при условии, что у клиента есть в наличии отчет об оценке, предоставленный им при первичном получении рефинансируемого кредита в стороннем банке, а квартира расположена не на первом этаже многоквартирного дома. Это позволит клиенту ускорить процесс рефинансирования кредита и избежать расходов, связанных с оценкой объекта недвижимости.

По итогам 9 месяцев 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал ипотечных кредитов на цели рефинансирования на сумму 2,4 млрд рублей, втрое превысив показатели за аналогичный период прошлого года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арестованный за три изнасилования в Липецке уроженец Казахстана все отрицает
В пятницу в Липецке запретят продавать алкоголь
Липчан приглашают на масштабную акцию «Живи, Лес!»
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
В Липецке начали подавать тепло в дома
В Липецке за день на пешеходных переходах сбили двоих школьников
Липчане могут сообщать о сбоях с отоплением в департамент ЖКХ
Под Липецком в столкновении «Зила» и иномарки пострадал человек
Липчанина будут судить за любовное граффити на вагоне поезда
Врио губернатора встретился с обманутыми дольщиками Липецка
В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает
В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды
В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов