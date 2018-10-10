Под Липецком в садике малыш упал с кровати и разбил голову

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-10T14:23:24+03:00

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В прокуратуру Данковского района Липецкой области обратилась мать малыша и пожаловалась на воспитателей местного детского сада №4. Женщина насказала, что ее сын разбил в садике голову.

Во время проверки выяснилось, что во время дневного сна воспитатель оставила детей в группе одних и ушла на планерку к заведующей. В этот же момент по хозяйственным делам отлучилась и помощник воспитателя. Оставшись без присмотра, детишки решили поиграть. Доигрались до того, что один ребенок упал с кровати и ударил голову.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, согласно закону «Об образовании» в образовательных организациях для детей должны быть безопасные условия, которые исключают травмы и другой вред здоровью на время пребывания. Вопреки этому, проверка показала, что детей часто оставляли без присмотра.

Даже когда произошел несчастный случай, сотрудники садика допустили нарушение при его расследовании. Так в комиссию вошла та же самая воспитательница, которую должны были проверять, работники затянули с проверкой, не взяли у матери письменное за явление и не получили заключение медиков о травме ребенка и многое другое. В итоге в садике виновной решили сделать помощницу, а воспитательницу никак не наказали.

Прокуратуру с таким решением не согласилась и потребовала наказать 6 сотрудников детсада, включая заведующую.