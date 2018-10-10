2018-10-10T15:23:51+03:00
Общество

Мужчина, стоя на кузове пикапа, прокатился с ветерком под Липецком

Липчан удивил пассажир, стоящий в открытом кузове Иж-2717 [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане всегда найдут, чем себя развлечьЛипчане всегда найдут, чем себя развлечьФото: принтскрин видео.
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В интернете появилось новое забавное видео с названием "Водить по-липецки". В прошедший выходной, 7 октября, ничего не подозревающий автор ролика ехал на автомобиле по дороге в Грязях. Вдруг на встречной полосе показалась необычная машина. Это был Иж-2717.

В кабине транспорта сидели водитель и пассажир. Сзади в открытом кузове находился еще один мужчина. Он стоял, держась за крышу автомобиля. Судя по всему, ехать ему было комфортно. Водитель не "плелся по дороге", а двигался с нормальной скоростью. Любителя прокатиться с ветерком не смущали проезжающие мимо машины. Он даже улыбался водителям. Видимо, для него это не первая поездка стоя в кабине и без ремней безопасности.

Мужчина прокатился с ветерком под Липецком.Народные забавы попали в объектив видеорегистратора

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