В Липецке мошенница вынудила пенсионера взять кредит и отдать деньги ей

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-10T15:38:02+03:00

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В Липецке жертвой мошенницы стал 62-летний мужчина, который надеялся продать гараж. Пенсионер разместил на популярном сайте бесплатное объявление о продаже, и на него откликнулась некая дама.

По телефону женщина сказала, что готова заплатить сразу всю сумму и автор объявления продиктовал номер карты, куда переводить деньги. Вскоре «покупательница» перезвонила, сказала, что у нее какие-то сложности с переводом и попросила пенсионера открыть кредитную карту.

Пенсионер открыл кредитку и снял с нее 105 000 рублей, полагая, что это переведенные женщиной деньги за гараж. Позже женщина снова перезвонила и обманом вынудила липчанина положить снятые с кредитки деньги на ее счет. В итоге мужчина теперь должен банку сумму по кредитке и проценты.

Вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенницы и пошел в полицию. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело, атак же напомнили гражданам, что стоит быть бдительнее при переводе денег.