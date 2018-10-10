На трассе «М4» под Липецком «Ходна» вылетела с дороги и перевернулась

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-10T15:56:16+03:00

В аварии в Елецком районе пострадали люди

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Серьезная авария произошла этим днем, 10 октября, в Елецком районе Липецкой области. Там вылетела с дороги и перевернулась иномарка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, все случилось на 381 километре альтернативной трассы М4.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сигнал поступил в 14.25. По предварительным данным спасателей, автомобиль «Хонда ЦРВ» вылетел с дороги и опрокинулся в результате нарушения ПДД.

В машине пострадали несколько человек. Людей достали из разбитой иномарки и передали подоспевшей на место бригаде медиков. Пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли на «Скорой» в больницу .В подробностях аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить, по чьей вине пострадали люди.