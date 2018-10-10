2018-10-10T16:24:19+03:00
Происшествия

Липчанка обманом получила от государства 700 тысяч рублей

Женщину заставили все вернуть и оштрафовали еще на 100 000
Лия МУРАДЬЯН
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Деньги пришлось вернутьДеньги пришлось вернутьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 37-летней мошеннице, которая обманом получила от государства крупную сумму денег. Согласно материалам дела, женщина подала документы на соцвыплаты на строительство жилья по программе развития сельских территорий. На эту помощь от государства могут рассчитывать те, кто постоянно живет и работает в сельской местности.

Липчанка знала, что не попадает под программу, поэтому подала в управление капитального строительства документы с ложными сведениями, по которым ей выдали свидетельство на 700 000 рублей. Полученную сумму дама благополучно потратила, рассчитывая, что обман не раскроется. Но в мае этого года ее вычислили сотрудники регионального УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил виновную к штрафу 100 000 рублей в доход государства, также женщина вернула всю полученную сумму.

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