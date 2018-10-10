В четверг 11 улиц Липецка останутся без воды, а 2 без света

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-10T18:07:54+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также электричество отключат в нескольких садоводческих товариществах

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В этот четверг, 11 октября, в некоторых домах отключат холодную воду и электричество. На инженерных сетях проведут ремонтные работы. С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Буденного, Речная, Индустриальная, Сырская, Пролетарская, Авиационная, Пестеля, Рылеева, Загородная, Бескрайняя. переулок Макаренко.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем заранее запастись питьевой водой.

Также 9 утра до 5 часов вечера липчанам отключат свет. Электроэнергии не будет в жилых домах по улицам Одесская, Станционная, СНТ «Ферросплавщик», СНТ «Металлург-1», СНТ «Липецкстрой».

За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.