2018-10-10T19:07:09+03:00
Общество

Более 400 кг мяса забраковали в Липецкой области

Предприниматели заплатят 780 тысяч рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
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Качество и безопасность мяса контролируют сотрудники Роспотребнадзора Липецкой областиКачество и безопасность мяса контролируют сотрудники Роспотребнадзора Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора с начала года провели 165 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и предпринимателей, занимающихся мясной продукцией. Специалисты брали пробы и исследовали мясо и мясную продукцию. Забраковано 145 партий общим весом 425 кг.

Так, что 290 проб не соответствуют микробиологическим показателям в соответствии Техническим регламентом Таможенного союза - 4 (1,4%). По физико-химическим показателям все пробы соответствовали нормативной документации. Повышения гигиентических нормативов - солей тяжелых металлов, пестицидов, также не зарегистрировано. Наличие ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ специалисты не обнаружили.

Сотрудники Управления также проверили хозяйтсвующие субъекты, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции. Выявлены нарушения условий хранения мяса, правил товарного соседства, режима санитарной обработки торгового инвентаря, отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, не соблюдение правил личной гигиены.

В отношении виновных вынесено 146 постановлений. Всего предприниматели должны заплатить штраф на общую сумму 780 тысяч рублей.

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