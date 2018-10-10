2018-10-10T19:35:57+03:00
Общество

Под Липецком столкнулись 2 грузовика: есть пострадавший

ДТП случилось на трассе "М4"
Юлия КЛЮЕВА
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Водители нарушили ПДДВодители нарушили ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 10 октября, в Липецкой области произошла серьезная авария. Под Ельцом На 383 км автодороги "М4" столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом в 14.42 спасателям сообщили свидетели ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись "ИСУЗУ" и "Хендай". К месту происшествия выехало одно пожарно-спасательное отделение. В аварии пострадал человек. Его доставили в больницу.

Напомним, в случае возникновения ДТП следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб - 112. Пренебрежение правилами дорожного движения может привести к печальными последствиям. Не забывайте, что ваше здоровье и здоровье ваших близких зависит от вас. Будьте внимательны и осторожны за рулем.

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