В Липецке организатора покерных турниров на даче оштрафовали на 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-11T08:48:16+03:00

Организатор во всем сознался Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

В Липецке вынесли приговор 40-летнему мужчине, его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр – часть 1 статьи 171.2 УК РФ. Мужчина организовал покерные турниры в арендованной даче, которую накрыли силовики в марте этого года.

Тогда в доме нашли 50 000 рублей, колоды карт, фишки для ставок и прочее оборудование для игры в «покер». в заведении действовал строгий фейсконтроль и жесткая конспирация. Каждый, кто пытался попасть в коттедж, тщательно проверялся либо охрана знала его в лицо. Покерные турниры проходили два раза в месяц с участием наемного крупье, за столом собирались до 10 игроков со ставками. Нелегальное казино работало год.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину и дал подробные показания. В итоге суд приговорил его к штрафе в 100 тысяч рублей.