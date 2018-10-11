«Нива» и «Форд» сгорели ночью под Липецком

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-11T09:10:24+03:00

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Крупный автопожар случился этой ночью, 11 октября, в городе Елец Липецкой области. Там на улице Королева у дома №17 вспыхнули сразу два автомобиля. Заметив пожар, очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что на парковке горят две легковушки – «Форд Фокус» и «Нива». Сигнал диспетчеру поступил а 2.24 ночи.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №10 и добровольные дружинники. Горящие автомобили удалось потушить, но восстановлению они уже не подлежат. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, у «Нивы» огонь уничтожил моторный отсек, переднюю часть салона и краску, в иномарке также сгорел двигатель и детали капота. Люди не пострадали. Из-за чего начался пожар, теперь предстоит определить экспертам.