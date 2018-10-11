2018-10-11T09:21:03+03:00
Происшествия

В перевернувшемся «Пежо» в Липецке пострадал человек

ДТП случилось ночью в районе Дачного
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Пострадавшего увезли в больницуПострадавшего увезли в больницуФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Авария произошла этой ночью, 11 октября, на улице Писарева в Липецке. Там в районе поселка Дачный у дома №20 перевернулась иномарка. Водитель «Пежо-308» не сварился с управлением, в результате машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

Очевидцы сообщили о случившемся в МЧС, вызов поступил в 2.53. На место происшествия выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, авария произошла в результате нарушения ПДД, В перевернувшейся машине пострадал один человек.

Спасатели вытащили пострадавшего из разбитой иномарки и передали подоспевшей на место бригаде «Скорой». Человека с различными травмами увезли в больницу. В причинах ДТП разбирались автоинспекторы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком перевернулся «МАН» и перекрыл дорогу на трассе
В Липецке обворовали внедорожник «Субару»
«Нива» и «Форд» сгорели ночью под Липецком
В Липецке организатора покерных турниров на даче оштрафовали на 100 тыс. рублей
Под Липецком столкнулись 2 грузовика: есть пострадавший
Более 400 кг мяса забраковали в Липецкой области
В четверг 11 улиц Липецка останутся без воды, а 2 без света
Липчанка обманом получила от государства 700 тысяч рублей
На трассе «М4» под Липецком «Ходна» вылетела с дороги и перевернулась
В Липецке мошенница вынудила пенсионера взять кредит и отдать деньги ей
Мужчина, стоя на кузове пикапа, прокатился с ветерком под Липецком
Под Липецком в садике малыш упал с кровати и разбил голову
Арестованный за три изнасилования в Липецке уроженец Казахстана все отрицает
В пятницу в Липецке запретят продавать алкоголь
Липчан приглашают на масштабную акцию «Живи, Лес!»
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Липецке начали подавать тепло в дома
В Липецке за день на пешеходных переходах сбили двоих школьников
Липчане могут сообщать о сбоях с отоплением в департамент ЖКХ
Под Липецком в столкновении «Зила» и иномарки пострадал человек
Липчанина будут судить за любовное граффити на вагоне поезда
Врио губернатора встретился с обманутыми дольщиками Липецка
В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает
В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды
В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов