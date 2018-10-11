В перевернувшемся «Пежо» в Липецке пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-11T09:21:03+03:00

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Авария произошла этой ночью, 11 октября, на улице Писарева в Липецке. Там в районе поселка Дачный у дома №20 перевернулась иномарка. Водитель «Пежо-308» не сварился с управлением, в результате машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

Очевидцы сообщили о случившемся в МЧС, вызов поступил в 2.53. На место происшествия выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, авария произошла в результате нарушения ПДД, В перевернувшейся машине пострадал один человек.

Спасатели вытащили пострадавшего из разбитой иномарки и передали подоспевшей на место бригаде «Скорой». Человека с различными травмами увезли в больницу. В причинах ДТП разбирались автоинспекторы.