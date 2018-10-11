2018-10-11T09:44:49+03:00
Происшествия

В Липецке обворовали внедорожник «Субару»

По подозрению в краже поймали двоих парней 21 и 19 лет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали автоворов и домушникаВ Липецке поймали автоворов и домушникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу из дорогого внедорожника. «Субару-Аутбэк» обворовали еще 16 сентября. Воры проникли в иномарку пока она стояла на парковке у дома по улице Мичурина. Из машины украли все, что смогли быстро вытащить – банковскую карту, сабвуфер, антирадар, электрический насос и даже очки.

Заметив пропажу, 33-летний владелец иномарки обратился в полицию. Автоворов поймали спустя три недели. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались двое безработных парней, 21 и 19 лет.

Помимо этого в Липецком районе раскрыли кражу из дачного домика, которая произошла 27 сентября. В тот день из садового домика 61-летней пенсионерки вынесли шуруповерт, соковыжималку и продукты. Дачном вором оказался 49-летний мужчина из Липецка.

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