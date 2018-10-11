2018-10-11T10:12:35+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулся «МАН» и перекрыл дорогу на трассе

За сутки на дорогах области в 6 ДТП пострадали 8 человек
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии пострадал водительВ аварии пострадал водительФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария с грузовиком произошла минувшим вечером, 10 октября, в Елецком районе Липецкой области. В 20.20 на трассе Орел-Тамбов водитель «МАНа» не справился с управлением, многотонник рухнул на бок и перегородил часть дороги. В ДТП пострадал 57-летний водитель грузовика, мужчину с многочисленными травмами увезли в елецкую городскую больницу № 1.

В самом Липецке в тот же вечер, в 19.15, сбили пешехода на улице Буамана. Там 46-летний водитель «Форд-Фокус» наехал на 58-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу, но до госпитализации дело не дошло.

Еще одна женщина-пешеход пострадала в тот же день в селе Красное. 47-летнюю липчанку сбил в 7.40 утра на улице Советской 42-летний водитель «Шевроле-Круз».

Также стали известны подробности ДТП с «Хондой», которое произошло на трассе М4 в Ельце. По данным ГИБДД, вылетев с трассы, иномарка врезалась в дерево. В этой аварии пострадали 37-летний водители и два пассажира 51 и 46 лет. Всех положили в больницу.

Как сообщает УГИБДД региона, всего за сутки на дорогах области зафиксировали 6 дТП с пострадавшими, в которых травмы получили 8 человек. Аварий без пострадавших было 32.

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