В Липецке будут судить бизнесмена из Твери, который сбил женщину с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-11T10:49:07+03:00

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В Липецке расследовали страшную аварию, в которой погибла 10-летняя девочка. Напомним, ДТП случилось летом, 23 июня, на улице Неделина. Там на переходе у Петровского ранка в пешеходов влетел пикап «Тойота Хайлюкс». Под колеса внедорожника попала мать с двумя дочерьми. Младшая дочь погибла на месте, ее 15-летняя сестра и мама с тяжелыми травмами попали в больницу.

По данным полиции, водитель «Тойоты» ехал вверх по Неделина с превышением скорости, он не замедлился, приближаясь к пешеходному переходу. После стало известно, что за рулем внедорожника был бизнесмен из Твери, который находился в Липецке в командировке. В момент аварии мужчина был пьян. Ему вменили часть 4 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть и тяжкий вред здоровью. На время следствия водителя взяли под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, обвиняемый полностью признал свою вину, дело направили в суд, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.