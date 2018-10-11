На Петровском спуске Липецка «Гранта» влетала в столб

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-11T12:14:03+03:00

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Утро оказалось недобрым для водителя «Лады Гранты», который не справился с управлением в районе Петровского спуска в Липецке. При движениивверх, в сторону Соборной площади, водитель «Лада» по какой-то причине вывернул вправо, перескочил на тротуар и влетел в фонарный столб.

Авария в утренние «часы пик» 11 октября, Из-за чего в районе Соборной площади образовалась небольшая пробка. Удар оказался сильным – на машине смяло капот, разбился бампер и фары.

На место приехали сотрудники ГИБДД, которым теперь и предстоит разобраться во всех подробностях произошедшего и определить, что стало причиной ДТП. О пострадавших не сообщается.