Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-11T11:26:44+03:00

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Идею реализовать проект, объединяющий аудиторию активных семей, поддержало несколько крупных компаний столицы Черноземья, в том числе Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк.

Мероприятие стало «первой ласточкой» большого проекта, в центре которого – семья. Вокруг ключевой концепции квеста объединилось пять направлений – жилье, здоровье, финансовая стабильность, страхование рисков и образование. Лидером направления «Финансовая стабильность» стал Центрально-Черноземный банк.

- Наша компания – не просто финансовый институт, а партнер, который старается поддерживать своего клиента в самых разных направлениях, - подчеркнул управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Именно поэтому мы зачастую участвуем в социальных, спортивных проектах. Отдельный фокус внимания – на развитии финансовой грамотности населения.

Сотрудники Сбербанка рассказали об интересующих целевую аудиторию продуктах, таких как «Семейный актив», «Первый капитал» и других, а также поделились интересными фактами по теме финансовой грамотности.

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