Площадь Петра Великого в Липецке теперь может вместить больше людей

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-11T11:53:56+03:00

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В Липецке закончилась реконструкция площади Петра Великого. Раскопки в центре города липчане наблюдали почти все лето, но по завершению масштабной реконструкции существенные различия между старым и новым обликом площади заметили не все.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, радикальных изменения в проект не вносили. Подрядчики отреставрировали борта музыкального фонтана – их разбирали и собирали вручную. Также на площади поменяли тротуарную плитку, обновили газоны, поставили новые светильники и сделали другую подсветку.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме этого площадь стала просторней, покрытую плиткой территорию увеличили на 10%, за счет уменьшения газонов. Озеленение уменьшили там, где газоны чаще всего затаптывали зрители во время массовых мероприятий. Как пояснил начальник управления строительства Сергей Косинов, плитку добавили на площади около 800 м2. Кстати, сама новая плитка по заверению подрядчика должна прослужить 10-15 лет.

Кроме этого, вокруг памятника Петру больше не нависает паутина проводов и нет старых световых вышек. На все ушло 33 млн. рублей, гарантия работ 5 лет. Мэрия еще планирует отреставрировать сам памятник Петру I, но не сейчас.