2018-10-11T16:29:33+03:00
Происшествия

В ТРЦ Липецка охрана поймала вора с дорогой курткой

Мужчина оторвал магнит и пытался незаметно вынести куртку [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пойманный с курткой мужчина все отрицаетПойманный с курткой мужчина все отрицаетФото: скрин с видео
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Инцидент произошел минувшим вечером, 10 октября, в одном из бутиков торгового центра «Европа» на улице Советской в Липецке. Там сотрудники охранного предприятия «Дельта» поймали мужчину с дорогой курткой.

Сигнал с тревожной кнопки поступил в 17.33 от продавцов магазина, которые заметили, как один из покупателей, не расплатившись, выходит с вещами из бутика. Через три минуты охрана была уже на месте, так что скрыться мужчина не успел.

По словам продавцов, посетитель выбрал куртку, стоимостью 13 000 рублей, оторвал от нее магнит, свернул вещь и направился к выходу. Как сообщили в пресс-службе «Дельты», сотрудникам мужчина сказал, что зашел в бутик случайно, а жена находится в соседнем магазина. Когда прибыла полиция, задержанный начал путаться в показаниях, а после заявил, что готов возместить ущерб.

В итоге нарушителя задержали сотрудники полиции. Кстати, на предоставленной видеозаписи, задержанный также не признается, что пытался украсть вещь.

Липчанин пытался выкрасть куртку из магазина.Видео пресс-службы "Дельта"

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