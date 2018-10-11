2018-10-11T16:35:21+03:00
Общество

К концу недели в Липецке до +17 и без дождей

Ночью и утром местами туман
Юлия КЛЮЕВА
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Успейте насладиться золотой осенью!Успейте насладиться золотой осенью!Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 12 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток температура составит 0-5 градусов тепла. Ветер северной четверти 3-8 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до отметки 12-17 градусов выше ноля. Скорость ветра усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

В субботу, 13 октября, в Липецке синоптики обещают ясную погоду. Ночью до +7 градусов. Днем воздух прогреется до 15 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 758 мм рт.ст.

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