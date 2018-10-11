2018-10-11T17:09:39+03:00
Происшествия

Под Липецком пытались украсть 8 тонн семечек

«КамАЗ» с семенами поймали в поле [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане пытались украсть 8 тонн семечекЛипчане пытались украсть 8 тонн семечекФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецкой области с территории сельхозпретприятия пытались выкрасть урожай. Все произошло 7 октября в одном из сел Данковского района. Неизвестные погрузили в «КамАЗ» 8 тонн семечек, которые собрали на поле, и собирались сбежать.

Липчане пытались украсть 8 тонн семечек Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липчане пытались украсть 8 тонн семечекФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Воров остановили сотрудники службы безопасности предприятия и полицейские. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказались трое рабочих того же предприятия, жители Данковского района в возрасте от 26 до 29 лет.

Липчане пытались украсть 8 тонн семечек Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липчане пытались украсть 8 тонн семечекФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Наворованные ими семечки оценили в 150 000 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.Если вину липчан докажут, то по части 2 статьи 158 УК РФтеперь уже бывшим работникам грозит крупный штраф или до 5 лет тюрьмы.

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