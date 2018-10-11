В Липецке 7 месяцев ищут мать, которая выбросила в мусор новорожденную дочь

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-11T18:42:30+03:00

За это время взяли образцы с 630 жителей региона и 300 человек опросили

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В Липецкой области продолжают расследовать убийство младенца, которое произошло в марте этого года. Напомним, мертвую девочку нашли 15 марта на заводе по переработке мусора. Этот случай подняли на межведомственном совещании под председательством руководителя регионального СКР Евгения Шаповалова и УМВД Михаила Молоканова. Главы и сотрудники ведомств обсуждали нераскрытые тяжкие преступления, среди которых было убийство матерью новорожденного.

Экспертиза показала, что девочка родилась живой. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, смерть наступила от того, что кто-то закрыл дыхательные пути спустя несколько минут после рождения. Правоохранители составили карту, исследовали весь маршрут мусоровоза и точки, откуда тело ребенка могло попасть в машину. С тех пор обследовали образцы ДНК у 630 жителей региона, опросили коло 300 человек, но никаких следов пока не нашли.

Руководитель управления Евгений Шаповалов призывает граждан оказать содействие следствию. Все, ко знает о женщинах, которые были беременны с июня 2017 по март 2018 года, но ребенок так и не появился, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (4742) 39 98-27, 8 (4742) 35 63 91, короткому номеру 123 или в полицию 02.