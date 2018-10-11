2018-10-11T20:17:34+03:00
Общество

В пятницу на 20 улицах Липецка отключат свет, на 10 - холодную воду

На инженерных сетях проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и водуЛипчанам отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 12 октября, в Липецке отключат воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Зегеля 17, 23, 23а, 1а, Карьерная, 2; Студеновская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 47, 49, 51; Елецкая, 63 (Школа №8), 10а, 10, 10/2, 8а (Д/с №64). А также частный сектор: улица 9 января, Карьерная, Елецкая, Павлова, Лескова. С 9 утра до 4 часов вечера краны пересохнут у жителей 16 дома по улице Юношеская.

Воду подвезут к школе №8 и детсаду №64. Также подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

С 9 утра до 5 часов вечера отключат электроэнергию по следующим адресам: улица Новая, Раздольная, Ягодная, Ясная, Просторная, Утренняя, Лучистая, Третьякова, Совхозная, Вольная, Отрадная, СНТ «Металлург-1», Липецкая, Привокзальная, Кибальчича, Ладыгина, Асфальтная. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Студенческий городок., 15а , 15, 17, 22, 24, 25, 26, 7, 16, 8, 23, 9, 1; Гагарина, 103/1, 107/2, 107/1, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 103А; Валентины Терешковой, 2, 4; 50 лет НЛМК 5, 7, 13а.

За дополнительной информацией обращаться в АО "ЛГЭК" по телефонам .075 и 236- 075.

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