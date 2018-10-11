2018-10-11T20:16:04+03:00
Общество

Ежедневно донорскую кровь сдают 150 липчан

Жители Липецка и области - активные доноры
Юлия КЛЮЕВА
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В регионе нет дефицита донорской кровиВ регионе нет дефицита донорской кровиФото: Архив "КП"
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Ежегодно на станцию переливания крови в Липецкой области приходят от 12 до 14 тысяч человек. В 2017 году врачи заготовили 32 729,8 литра крови, хотя планировалось, что донорской крови будет на 6,3% меньше. Избытки направляют в другие регионы. Об этом рассказали медики на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии в Липецком горсовете. Специалисты отметили, что острого дефицита донорской крови в регионе нет.

По словам главного врача ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» Людмилы Афендуловой, липчане - активные доноры. Благодаря землякам больницы полностью обеспечиваются качественным и безопасным продуктом.

В регионе проводится множество мероприятий, акций и консультаций, которые информируют население о донорстве. 67% по донорству выполняет станция. 33% распределяются по 42 лечебным заведениям.

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