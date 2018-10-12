Вечером в Липецкой области сгорели 18 тонн сена

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-12T09:06:45+03:00

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Минувшим вечером, 11 октября, в Липецкой области случился пожар. Сообщение от очевидцев поступило на пульт спасателям в 20.31. Оказалось, что в Лебедянском районе загорелось сено. Спасатели выехали на место происшествия: село Павелка, улица Центральная, 126.

С огнем боролось одно пожарно-спасательное отделение и 2 человека из добровольной пожарной дружины. Несмотря на их усилия, пламя уничтожило 18 тонн сена в тюках. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефонам "112" или "01". Не игнорируйте правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь и здоровье людей.