2018-10-12T09:24:52+03:00
Общество

36-летний липчанин, пропавший этим летом, погиб

Жителя Липецка искали с 29 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина погибМужчина погибФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Поисковый отряд Лиза Алерт сообщил печальную новость. Найден 36-летний Бесчеревных Александр Вячеславович. Мужчина погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Напомним, Александр Бесчеревных пропал летом. С 29 июля о его местонахождении ничего не было известно.

Продолжаются поиски 80-летней Ермоловой Валентины Андреевны. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. До сих пор волонтеры и близкие ищут 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. С весны не могут найти двух бабушек - 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну и 69-летнюю Дзыкан Валентину Александровну.

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