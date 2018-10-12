В Липецке опрокинулся "Пежо": пассажирка иномарки скончалась на месте

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-12T09:51:57+03:00

Также в областном центре столкнулись две "Лады"

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В регионе за прошедшие сутки зафиксировано 1242 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в региональном УГИБДД России, 3 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 60 человек не стали пристегиваться во время движения. В 3 машинах детей перевозили без удерживающих устройств. ДТП с материальным ущербом - 34.

В прошедший четверг, 11 октября, в СМТ "Дачный" в Липецке произошла авария. В 3.05 22-летний водитель "Пежо" наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась. Пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой помощи.

В 13.50 на трассе "Обход города Липецка" 60-летний водитель "Лады" врезался в другую "Ладу" под управлением 28-летней женщины. В столкновении пострадали оба водителя. Их доставили в медучреждение. После оказания помощи пострадавших отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

В Данковском районе на трассе "Данков-Ярославны-Барятино" опрокинулся "Форд-Фокус". Пострадали 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в медучреждение.

В Задонском районе на трассе "Дон" 35-летний подитель "Лады-Гранта" врезался в опору электропередач. Водителя госпитализировали. Также постарадала 14-летняя пассажирка авто. После оказания помощи ее отпустили домой.