83-летнюю бабушку обокрали на 80 тысяч рублей в Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-12T10:46:57+03:00

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В прошедший четверг, 11 октября, в отдел полиции "Дансковский" обратилась 83-летняя пенсионерка. В заявлении она написала, что ее дом ограбили. По словам бабушки, в период с 1 июля по 11 октября кто-то пробрался в ее дом в селе Бигильдино по улице Старосельской. Неизвестный разбил окно, влез внутрь и украл личное имущество на сумму 80 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители смогли установить личность подозреваемого преступника. Сотрудники полиции задержали неработающую 42-летнюю местную жительницу.

Кстати, сотрудникам МО МВД России "Лебедянский" удалось установить и задержать предполагаемого вора сотового телефона. Преступление было совершено в декабре 2015 года. Из учебного заведения в Лебедяни у 44-летней гражданки украли телефон. Воровкой оказалась неработающая 18-летняя местная жительница.