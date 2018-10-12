Лучших молодых предпринимателей 2018 года определят в регионе
Компетентное жюри назовет победителей в восьми номинациях
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Лучших представителей молодежного предпринимательства Липецкой области назовут 15 октября по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Это ежегодный смотр в сфере малого бизнеса, который проводит Росмолодежь. Победители региональных этапов будут защищать честь своей области на федеральном уровне. Лучшие представители российских регионов в ноябре будут бороться за победу в Москве и Нижнем Новгороде.