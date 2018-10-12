СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-12T11:14:19+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области произвел кадровые назначения. Как стало известно в эту пятницу, 12 октября, Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов и начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации региона.

Так, Дмитрия Аверова врио назначил заместителем главы администрации Липецкой области, курирующим вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса. Кстати, ранее Дмитрий Аверов был первым заместителем главы администрации Липецка.

Еще одним вице-губернатором стал Анатолий Якутин. Теперь он курирует вопросы информатизации, СМИ и молодежной политики.

Управление государственной службы и кадровой работы областной администрации возглавила Елена Гончарова.