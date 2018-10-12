Смс-мошенники пугают липчан долгами за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-12T11:50:51+03:00

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Липчане начали получать странные смс. С неизвестного номера приходит сообщение, в котором говорится о задолженности потребителя за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами. В смс также указан лицевой счет, на который следует перевести деньги.

Как сообщили в пресс-службе "ЭкоПром-Липецк", к рассылке таких текстов компания не имеет отношения. Подобные сообщения - дело рук мошенников. В компании призывают липчан быть бдительными, а также рассказать об смс-мошенничестве родственникам и знакомым.

Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные банковские счета. За достоверной информацией о состоянии лицевого счета липчане могут обратиться по номеру 56-56-54 (многоканальный), а также в офисы компании.