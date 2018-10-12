В 1902 домах Липецка потеплело
В минувшую среду, 10 октября, в Липецке стартовал отопительный сезон. Как сообщили в департаменте ЖКХ, работы ведутся в штатном режиме. Тепло в дома подается в соответствии с утвержденным графиком. Введены в эксплуатацию все источники теплоснабжения. В связи с переходом на зимний режим налаживаются гидравлические режимы.
За 2 дня отопеление подали в 1 902 многоквартирных дома. Возникли и некоторые трудности. Продолжаются ремонтные работы на теплосетях по улице Доватора - Юных Натуралистов - Липовская. Несмотря на это, энергетики уверяют, что тепло на задвижки всех домов Липецка подадут до конца пятницы.
Напомним, если с подачей тепла возникли проблемы, направлять заявки следует в аварийно-диспетчесркую службу, которая обслуживает их дом. Также липчане могут обратиться в департамент ЖКХ по номеру 522-639.