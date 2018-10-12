В 1902 домах Липецка потеплело

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-12T12:48:58+03:00

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В минувшую среду, 10 октября, в Липецке стартовал отопительный сезон. Как сообщили в департаменте ЖКХ, работы ведутся в штатном режиме. Тепло в дома подается в соответствии с утвержденным графиком. Введены в эксплуатацию все источники теплоснабжения. В связи с переходом на зимний режим налаживаются гидравлические режимы.

За 2 дня отопеление подали в 1 902 многоквартирных дома. Возникли и некоторые трудности. Продолжаются ремонтные работы на теплосетях по улице Доватора - Юных Натуралистов - Липовская. Несмотря на это, энергетики уверяют, что тепло на задвижки всех домов Липецка подадут до конца пятницы.

Напомним, если с подачей тепла возникли проблемы, направлять заявки следует в аварийно-диспетчесркую службу, которая обслуживает их дом. Также липчане могут обратиться в департамент ЖКХ по номеру 522-639.