Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-12T13:22:49+03:00

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Ушел в отставку руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик. Об этом стало известно в эту пятницу, 12 октября. О том, кто займет освободившееся место, пока неизвестно.

- Да, ушел в отставку, но жизнь продолжается, солнце светит, - прокомментировал Александр Царик "КП-Липецк". - Новый губернатор - новая команда. Я преподаватель, журналист. Думаю, что-то из этого будет востребовано.

Напомним, Александр Царик родился в 1957 году. С отличием окончил Воронежский государственный университет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». А после аспирантуру Воронежского сельскохозяйственного института и Северо-Кавказский кадровый центр Правительства РФ.

В 1975 году работал электромонтером Грязинского сахарного завода. В 1975-1977 годах проходил службу в армии. В 1990-1994 годах возглавлял редакцию районной газеты "Грязинские известия". С 1994 по 1998 год являлся депутатом Липецкого облсовета. Также с 1994 года - советник председателя Липецкого обласовета по связям со СМИ и общественными организациями. В 1998-2009 годах Александр Царик руководил областным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. После возглавил пресс-службу администрации области. Также с 2009 года работал главным редактором "Липецкой газеты". Кандидат исторических наук. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.