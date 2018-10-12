Театр «У Моста» впервые в Липецке

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-12T13:44:54+03:00

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Главное потрясение от спектакля - эта та самая горьковская ночлежка, воспроизведенная Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки всех деталей. Старинные фотографии как бы «оживают», актеры не играют, они действительно живут на сцене, даже не живут, они священнодействуют, гипнотизируют, вовлекают в «спиритический» сеанс, утягивают зрителя в иное магическое пространство. Так играть умеют только артисты «У Моста». Прекрасная и тонкая игра актеров с первых же минут втягивает в достовернейшую атмосферу ночлежки. Спектакль поражает смелыми открытиями, неожиданными решениями образов и вызывает очень светлые чувства. Потому что все эти забытые Богом «бывшие люди» также верят в свою мечту, также балагурят, веселятся и радуются любой возможности счастья.

Широко известный в Европе, единственный в мире мистический театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель Гран-При Международного Театрального Форума «Золотой Витязь»-2014, обладатель 40 Гран-При зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 172 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших Российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции и во многих городах России.

Липчан приглашают посмотреть спектакль "На дне"Фото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

Основатель и художественный руководитель театра – СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии им. А.Радока, Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА».

«У Моста» – авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещающий в себе идеи репертуарного театра и театра-лаборатории. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского.

Спектакль «На дне» покажут 17 октября на сцене Театра драмы им. Л.Н. Толстого. Адрес: Театральная площадь, 2. Начало спектакля в 19.00. Информацию о билетах можно получить по телефону +7 (4742) 77-52-61 или на сайте театра - http://www.teatr-tolstogo.ru/.