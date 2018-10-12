2018-10-12T16:05:26+03:00
Происшествия

В Липецке нашли останки 36-летнего мужчины, пропавшего летом

По предварительным данным, смерть не носила криминального характера
Юлия КЛЮЕВА
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Причину смерти выясняют специалистыПричину смерти выясняют специалистыФото: Архив "КП"
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В прошедший четверг, 11 октября, в Липецке за автосалоном на улице Краснозаводская обнаружили останки мужчины.

- Причины смерти устанавливаются, - сообщила cтарший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СКР Юлия Кузнецова. - По предварительным данным, смерть не насила криминального характера. Никаких телесных видимых повреждений, переломов не обнаружено.

Также рядом с трупом нашли документы Бесчеревных Александра Вячеславовича. 36-летний липчанин пропал 29 июля этого года. Минувшим вечером в поисковом отряде Лиза Алерт сообщили о его гибели. В органах подтвердили, что обнаруженные останки принадлежат пропавшему липчанину.

Из неофициальных источников стало известно, что мужчина употреблял наркотики. Причиной смерти могла стать передозировка.

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