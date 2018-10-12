Вместо маршруток №330 на дороги Липецка выйдут автобусы №26

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-12T16:55:30+03:00

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В эту субботу, 13 октября, на дороги Липецка пустят автобусы №26. Общественный транспорт выйдет на маршрут "28 микрорайон - НЛМК". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он заменит привычный липчанам автобус №330. С частным перевозчиком, который обслуживал маршрут, в департаменте транспорта городской администрации расторгли договор.

Там же пояснили, что автобусы маршрута №26 будут двигаться по той же схеме, что и автобусы №330. При этом количество техники, расписание и интервалы движеня транспорта не изменятся. Перевозки будут осуществляться новым подвижным составом МУП "Липецкпассажиртранс". На дороги областного центра выйдут "Волгабасы". Начиная с этой субботы горожан будут возить 12 автобусов большой вместимости.