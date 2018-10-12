2018-10-12T17:47:41+03:00
Происшествия

Днем на Новолипецке вспыхнула квартира, а в новых районах Липецка - балкон

В пожарах никто не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вспыхнула квартира и балконВ Липецке вспыхнула квартира и балконФото: Юлия КЛЮЕВА
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Днем в Липецке загорелся балкон. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям в 14.09. 5 пожарно-спасательных отделений и 2 добровольца выехали на место вызова: улица Свиридова, 11. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции балкона по всей площади. К счастью, обошлось без пострадавших.

В 14.16 на пульт спасателям пришло еще одно сообщение. В Липецке в доме №8 на Осеннем проезде загорелась квартира. С огнем боролись 6 пожарно-спасательных отделений и 2 добровольца. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 1 кв.м. Никто из людей не пострадал. Причину пожаров установят специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара звонить по телефону "112" или "01". Соблюдайте правила пожарной безопасности.

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