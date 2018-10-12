В субботу в Липецке солнечно и до +17 градусов

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-12T18:13:31+03:00

В выходные в Липецке будет тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 13 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит 0-5 градусов тепла.

Днем в регионе столбик термометра поднимается до отметки 12-17 градусов выше ноля. Скорость ветра усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 октября, погода в Липецке останется без изменений. Утром ясно, днем облачно. Температура ночью составит +8 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ветер северо-западный 8-11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст. - без существенных изменений.