2018-10-13T15:57:14+03:00
Общество

В понедельник на 4 улицах Липецка отключат свет, на 13 - холодную воду

На инженерных сетях проводятся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и свет. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Липецкая, Привокзальная, Асфальтная, Кибальчича.

Липчане, проживающие на улице Салтыкова-Щедрина, 15, 16, 17, 18 и 19 октября останутся без света. Время отключений - с 9 утра до 5 часов вечера.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера останутся без воды жители улиц Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Российская, Алтайская, Мурманская, Калужская, Кавказская, Уральская, 70 лет Октября, Саратовская, Энергостроителей, 1, 2, 3, 4, 5, 14; Моршанская, 22; переулок Добрый, Тополиный.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК" подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Липецке солнечно и до +17 градусов
Днем на Новолипецке вспыхнула квартира, а в новых районах Липецка - балкон
Вместо маршруток №330 на дороги Липецка выйдут автобусы №26
В Липецке нашли останки 36-летнего мужчины, пропавшего летом
«Единая неделя ГТО» стартует в Липецкой области
Театр «У Моста» впервые в Липецке
Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области ушел в отставку
В 1902 домах Липецка потеплело
Смс-мошенники пугают липчан долгами за вывоз мусора
Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов и начальника управления государственной службы и кадровой работы
Лучших молодых предпринимателей 2018 года определят в регионе
83-летнюю бабушку обокрали на 80 тысяч рублей в Липецкой области
В Липецке опрокинулся "Пежо": пассажирка иномарки скончалась на месте
36-летний липчанин, пропавший этим летом, погиб
Вечером в Липецкой области сгорели 18 тонн сена
Ежедневно донорскую кровь сдают 150 липчан