В понедельник на 4 улицах Липецка отключат свет, на 13 - холодную воду

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-13T15:57:14+03:00

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В понедельник, 15 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и свет. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Липецкая, Привокзальная, Асфальтная, Кибальчича.

Липчане, проживающие на улице Салтыкова-Щедрина, 15, 16, 17, 18 и 19 октября останутся без света. Время отключений - с 9 утра до 5 часов вечера.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера останутся без воды жители улиц Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Российская, Алтайская, Мурманская, Калужская, Кавказская, Уральская, 70 лет Октября, Саратовская, Энергостроителей, 1, 2, 3, 4, 5, 14; Моршанская, 22; переулок Добрый, Тополиный.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК" подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.