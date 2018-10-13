В рюкзаке липчанина полицейские обнаружили почти 500 грамм наркотика

13 Окт. 19:44 2018-10-13T19:44:41+03:00

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В Измалковском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, им оказался 32-летний ранее не судимый неработающий местный житель. Мужчина собирал части дикорастущего растения, из которого получилось 494,1 грамм наркотика. Правоохранители обнаружили запрещенное вещество в рюкзаке подозреваемого.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». "Собирателю" грозит до 10 дет тюрьмы.