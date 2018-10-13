В воскресенье в Липецке до +18, а ночью возможны заморозки

13 Окт. 19:57 2018-10-13T19:57:34+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура ночью составит 2-7 градусов выше ноля. В низких местах возможно до 1 градуса мороза.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 13-18 градусов тепла. Синоптики обещают липчанам солнечный выходной. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 757 мм рт.ст.

В начале недели, 15 октября, в Липецке заметно потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов. Температура ночью в областном центре до 10 градусов тепла. Направление ветра останется прежним, северо-западным. Скорость - 7-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 757 мм рт.ст.