2018-10-13T19:57:34+03:00
Общество

В воскресенье в Липецке до +18, а ночью возможны заморозки

В понедельник синоптики обещают 20 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Осень дарит липчанам фантастические закатыОсень дарит липчанам фантастические закатыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура ночью составит 2-7 градусов выше ноля. В низких местах возможно до 1 градуса мороза.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 13-18 градусов тепла. Синоптики обещают липчанам солнечный выходной. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 757 мм рт.ст.

В начале недели, 15 октября, в Липецке заметно потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов. Температура ночью в областном центре до 10 градусов тепла. Направление ветра останется прежним, северо-западным. Скорость - 7-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 757 мм рт.ст.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рюкзаке липчанина полицейские обнаружили почти 500 грамм наркотика
В понедельник на 4 улицах Липецка отключат свет, на 13 - холодную воду
В субботу в Липецке солнечно и до +17 градусов
Днем на Новолипецке вспыхнула квартира, а в новых районах Липецка - балкон
Вместо маршруток №330 на дороги Липецка выйдут автобусы №26
В Липецке нашли останки 36-летнего мужчины, пропавшего летом
«Единая неделя ГТО» стартует в Липецкой области
Театр «У Моста» впервые в Липецке
Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области ушел в отставку
В 1902 домах Липецка потеплело
Смс-мошенники пугают липчан долгами за вывоз мусора
Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов и начальника управления государственной службы и кадровой работы
Лучших молодых предпринимателей 2018 года определят в регионе
83-летнюю бабушку обокрали на 80 тысяч рублей в Липецкой области
В Липецке опрокинулся "Пежо": пассажирка иномарки скончалась на месте
36-летний липчанин, пропавший этим летом, погиб
Вечером в Липецкой области сгорели 18 тонн сена
Ежедневно донорскую кровь сдают 150 липчан