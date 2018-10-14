2018-10-14T11:19:39+03:00
Происшествия

В Липецкой области безработный мужчина угонял машины

В октябре он украл "шестерку" и "семерку"
Анна ГРЕБЕНКИНА
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13 октября елецкие полицейские получили заявление о том, что накануне в поселке Маяк угнали автомобиль "ВАЗ-2107". В это же время в ОМВД по Измалковскому району поступило сообщение о том, что в селе Афанасьево неизвестный украл "ВАЗ-2106".

Как рассказали в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого участника преступлений. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний мужчина. Сейчас силовики возбуждили уголовное дело, расследование проводят ОМВД по Елецкому и Измалковскому районам.

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