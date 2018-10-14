2018-10-14T11:37:04+03:00
Происшествия

В Липецкой области водитель Audi не справился с управлением и оказался в кювете

Иномарка слетела с дороги в Данковском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение об аварии поступило в субботу в 22:45. ДТП случилось в селе Никольское Данковского района. Как рассказали в ГУ МЧС по Липецкой области, водитель легкового автомобиля Audi A4 не справился с управлением, и машина слетела в кювет. В результате аварии есть пострадавший, его доставили в медучреждение.

Похожий случай произошел 11 октября. Авария случиласьв СМТ "Дачный" в Липецке. В 3.05 22-летний водитель "Пежо" наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась. Пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой помощи.

Также недавно в Данковском районе на трассе "Данков-Ярославны-Барятино" опрокинулся "Форд-Фокус". Пострадали 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в медучреждение.

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