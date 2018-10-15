Банда псевдомедиков вешала на липчан кредиты, пугая несуществующими болезнями

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-15T10:14:28+03:00

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В Липецке сотрудники полиции прикрыли медицинские центры, в которых дурачили пациентов. На деле организации даже не были медицинскими, поскольку не имели лицензии, а у персонала не было медицинского образования. Но это не мешало мошенникам дурачить людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/673288" frameborder="0"></iframe> Клиники с мошенниками в Липецке.

– Оперативниками и следователями УМВД России по городу Липецку при участии Росгвардии пресечена противоправная деятельность двух организаций, оказывавших псевдомедицинские услуги населению – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обе клиники открылись в Липецке в начале года. Сотрудники сами звонили липчанам и приглашали на бесплатную диагностику на специальном оборудовании. В качестве оборудования выступали тренажеры для фитнеса. В хоте такой «диагностики» у пациентов находили страшные болезни и убеждали, что срочно нужно дорогостоящее лечение, иначе смерть.

Напомним, что одной из жертв клиники стала читательница «КП-Липпецк», на которую повесили кредит 60 000 рублей. Напугав скорой смертью, пенсионеров заставляли брать кредиты на дорогие медицинские услуги, которые на самом деле таковыми не являлись.

По данным полиции, меньше чем за год жертвами клиник стали не меньше 100 человек, которые отдали злоумышленникам около миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, с использованием служебного положения. Одного из участников преступного бизнеса задержали и выпустили под залог, остальных ищут.