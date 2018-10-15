2018-10-15T09:21:23+03:00
Происшествия

Заключенный через соцсети выманил у липчанки полмиллиона рублей

Женщину убедили, что ее сын совершил ДТП
Лия МУРАДЬЯН
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Заключенный выманил у липчанки крупную суммуЗаключенный выманил у липчанки крупную суммуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вычислили телефонного мошенника. Очередной жертвой стала 52-летняя женщина, которую одурачили по старой схеме, где, якобы, родственник сбил человека и нужны деньги, чтобы его освободить. Только в этот раз аферист не ограничился телефонным звонком.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, женщину обрабатывали почти 3 месяца, с 20 марта по 31 мая. В течение этого времени мошенник звонил жертве и переписывался с ней в соцсетях под вымышленными именами. Женщину убедили, что родственник находится в сизо, но его можно освободить за крупную сумму.

В итоге липчанка отдала незнакомцу 535 000 рублей. Мошенника вычислили. Им оказался 33-летний мужчина, который отбывает наказание в одной из тюрем Липецкой области. Уголовное дело расследуют елецкие полицейские.

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