2018-10-15T09:30:50+03:00
Происшествия

Под Липецком ночью дотла выгорел «ВАЗ»

Пожар произошел в Грязинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Люди в пожаре не пострадалиЛюди в пожаре не пострадалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автопожар случился минувшей ночью, с 14 на 15 октября, в селе Двуречки Грязинского района Липецкой области. Около полуночи дежурному диспетчеру позвонили очевидцы и сообщили, что у дома №4 на улице Лдипецкая горит «ВАЗ-2112».

На пожар сразу же выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №6 и добровольцы. К моменту их прибытия, отечественная легковушка уже была вся охвачена огнем. «Двенадцатую» но спасти ничего не удалось. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Люди не пострадали, причину пожара теперь выясняют эксперты.

Еще один крупный пожар прошлым вечером полыхал в поселке Лев-Толстой. В 21.46 на улице Красная степь загорелся стог сена. С огнем боролись 2 отделения пожарных и спасателей. Распространения огня остановили, но в пожаре сгорело 10 тон сена.

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